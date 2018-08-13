Москва, 13 августа, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил о намерении зарегистрировать новую расшифровку аббревиатуры названия своей партии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жириновский

«Сейчас мы даём ещё одну регистрацию третьего названия партии — Легендарная державная партия России, чтобы сохранить аббревиатуру», — сказал он в эфире «Говорит Москва».

Перемены в названии депутат Госдумы связывает с веянием времени — меняется политический лексикон.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЛДПР имеет регистрацию как «Л.Д.П.Р.», а также как Либерально-демократическая партия России.