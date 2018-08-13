Ярославль, 13 августа, 2018, 17:37 — ИА Регнум. В Борисоглебском районе Ярославской области с утра тушат лесной пожар на площади 3,5 гектара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства Ярославской области.

Yarregion.ru Лесной пожар

Пожар обнаружен утром 13 августа в Борисоглебском районе в пяти километрах от населенного пункта Зеленый Бор.

Сотрудники лесничества и лесной охраны незамедлительно приступили к борьбе с огнём. По данным Борисоглебского лесничества, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности местным населением. Пожар удалось локализовать, и он дальше не разросся, но до сих пор он не потушен.

В ликвидации пожара задействовано семь сотрудников подведомственных учреждений, четыре единицы техники.