Калуга, 13 августа, 2018, 17:34 — ИА Регнум. В Калужской области судебные приставы взыскали с 51-летнего жителя города Киров почти 1 млн рублей задолженности по алиментам. Об этом 13 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

R40.fssprus.ru Судебный пристав.

По её словам, в отделе судебных приставов по Кировскому и Куйбышевскому районам калужского регионального управления судебных приставов находилось исполнительное производство, предметом исполнения которого было взыскание алиментов с гражданина К. Судебный пристав применял к должнику все возможные ограничительные меры, привлекал его к административной ответственности, регулярно проверял его имущественное положение, но за гражданином К. не числилось ликвидного имущества, к тому же мужчина долгое время официально не был трудоустроен, не проживал по адресу регистрации и постоянно скрывался от судебных приставов.

«В январе 2018 года сыну должника исполнилось 18 лет, и, похоже, этот факт успокоил нерадивого отца, который предположил, что теперь он свободен от долговых обязательств перед родным ребенком. Однако судебный пристав продолжил работу по исполнительному производству — сделал перерасчёт алиментного долга, который составил около миллиона рублей, а также периодически проверял имущественное положение должника и делал запросы в компетентные органы. Последний такой запрос сотрудника ведомства показал, что гражданин К. наконец-то нашёл постоянное место работы. Исполнительный лист был направлен в бухгалтерию данной организации для взыскания долга с заработной платы. В итоге алиментщик, изыскав необходимую сумму, в короткие сроки полностью рассчитался с миллионным долгом перед сыном, таким образом, избавившись и от ежемесячного взыскания задолженности с заработной платы, и от временных ограничительных мер. Права взыскателя были восстановлены в полном объеме, а исполнительное производство окончено судебными приставами», — заявила Любовь Скакун.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2018 года судебные приставы Калужской области в результате применения мер принудительного исполнения взыскали в пользу детей около 70 млн рублей. В данную сумму не входят средства, добровольно выплаченные должниками.