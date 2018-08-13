Белый, Тверская область, 13 августа, 2018, 17:13 — ИА Регнум. В городе Белый (Тверская область) на Петропавловском кладбище 13 августа были перезахоронены останки 322 бойцов, поднятых на территории района в ходе Вахты Памяти 2018 года. Как сообщила пресс-служба областного правительства, в церемонии приняли участие родственники погибших на бельской земле защитников Отечества, ветераны и труженики тыла, школьники, жители муниципального образования, а также командиры и представители поисковых отрядов из Тверской, Новосибирской, Кемеровской областей, Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска, Москвы, Красноярского края.

Пресс-служба правительства Тверской области Перезахоронение останков советских воинов в городе Белый

«Это очень важная работа — помогать людям обретать своих родственников, погибших во время Великой Отечественной войны. Поисковое движение играет большую роль в патриотическом воспитании молодёжи. Ребята, которые участвуют в экспедициях, лучше своих сверстников понимают, какую цену наша страна заплатила за Победу», — считает губернатор Игорь Руденя.

Поисковые работы проходили на территории Бельского района в июле-августе 2018 года, участие в них приняли 12 отрядов из Тверской, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края, Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска, Москвы. В ходе экспедиции были подняты останки 322 бойцов, имена восьми из них удалось установить по медальонам. С 12 по 14 августа в Бельском районе Тверской области проходят мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории края.

Фестиваль военно-патриотической песни «Вечер Памяти» и акция «Свеча памяти» пройдут 13 августа, 14 августа состоится богослужение по погибшим в годы Великой Отечественной войны в храме апостолов Петра и Павла и митинг-реквиемна Мемориале Славы воинам-сибирякам в деревне Плоское.

Справка ИА REGNUM : город Белый является первым городом Тверской области, которому в 2017 году присвоено региональное звание «Город воинской доблести». Соответствующую инициативу местных ветеранов поддержал губернатор Игорь Руденя.

Во время Великой Отечественной войны Белый был оккупирован и практически полностью разрушен, бои за его освобождение продолжались 18 месяцев. На протяжении всего 1942 года через город проходила линия фронта. В районе насчитывается 25 воинских захоронений, в которых покоятся более 30 тысяч советских бойцов. Ежегодно поисковики открывают новые имена погибших защитников Родины.