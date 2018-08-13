Ярославль, 13 августа, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Ярославское УФСБ России возглавил Александр Куманяев, который сегодня, 13 августа, по информации источников ИА REGNUM, был представлен коллективу управления.

Яндекс-карты УФСБ по Ярославской области

Ранее Куманяев возглавлял УФСБ по Республике Ингушетия. Более подробной информации о нем в открытых источниках нет, впрочем, как и официального подтверждения перевода Куманяева в Ярославль.

Напомним, на этом посту он сменил начальника УФСБ по Ярославской области генерала Александра Кубасова.