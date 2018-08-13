Ярославль, 13 августа, 2018, 17:04 — ИА Регнум. В Ярославской области поменялся собственник крупнейшего расчетного центра в сфере ЖКХ — «ЯрОблЕИРЦ». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЯрОблЕИРЦ

В Едином государственном реестре юридических лиц сменился учредитель ООО «ЕИРЦ», которое, в свою очередь, является учредителем АО «ЯрОблЕИРЦ». Ранее учредителем «ЕИРЦ» были два физических лица из Подмосковья — Мурзин и Веревкин. Теперь вместо них владельцем 100% долей в обществе стала Валерия Богомазова. О ней практически ничего неизвестно.

Вероятно, это связано с переходом расчетного центра под контроль бизнесмена Анатолия Яблонского. Генеральным директором «ЯрОблЕИРЦ» был назначен Александр Белов, связанный через ряд фирм с Яблонским. Таким образом предприниматель получил фактический контроль над расчетным центром. Теперь смена собственника оформлена и юридически.

Ставшие легендой в Ярославле Мурзин и Веревкин, таким образом, ушли в историю.