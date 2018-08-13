Киев, 13 августа, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Усиление защиты прав инвесторов с возможностью применения международного арбитража и определение английского права договора по соглашению сторон позволят Украине привлечь иностранных инвесторов к приватизации объектов госсобственности. Об этом 13 августа в эфире телеканала NewsONE заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Александр Комаров ИА REGNUM Распродажа

«Местный инвестор имеет не очень много денег и желания инвестировать, поэтому выполнить план по приватизации объективно сложно… Сопротивление тех, кто имеет доход от этих государственных предприятий, будет колоссально огромным. Это также будет блокировать проведение приватизации. В преддверии входа страны в новый политический цикл принимать участие в приватизации могут, как правило, представители старых правящих политических элит, которые накопили жирок и думают о возможности куда-то инвестировать. Они могут рассматривать вариант входа в приватизационные проекты», — считает Устенко.

Он напомнил, что международные рейтинговые агентства присвоили Украине «мусорный» инвестиционный рейтинг.

«Не забывайте, что Украина — страна с крайне низкими инвестиционными рейтингами… Мы относимся к группе мусорных инвестиций. Проблема Украины заключается в том, что вроде и есть что продать, а также желание продать и бороться с коррупцией, но инвестор не приходит в экономику с таким высоким уровнем риска. Он понимает, что здесь у него могут быть самые различные проблемы — и суды некачественные, и система прав собственности не такая как он хотел бы получить, и административные барьеры для ведения бизнеса, и политическая ситуация может расшататься. Поэтому иностранный инвестор не очень активно идет», — пояснил Устенко.

Он прогнозирует, что в 2018 году Киев не выполнит план по приватизации.

«История приватизации в Украине всегда сложная и всегда плохо заканчивается. Как правило, она всегда плохо заканчивается для украинских налогоплательщиков. Это происходит по целому ряду причин — неправильно провели, сохранили монополию, низкая конкуренция, обязательства, которые брал на себя инвестор, не выполняются и т.д. В последние несколько лет планы по приватизации не выполнялись. Если в 2014, 2015, 2016 гг. планировалось активно проводить приватизацию, это было записано в коалиционном соглашении нового, демократического, проевропейского украинского парламента. В те годы план по приватизации был выполнен менее чем на 1%. В прошлом году он был выполнен менее чем на 30%. Исходя из исторической аналогии, я не верю в полное выполнение плана по приватизации в этом году», — добавил Устенко.

Эксперт также проинформировал, что сегодня на Украине приватизация объектов госсобственности больше воспринимается как попытка борьбы с коррупцией.

«Начали воспринимать приватизацию как возможность перерезать каналы поставок денег в коррупционные каналы… Скорее всего, тот, кто находится в политическом руководстве, что-то имеет от наличия государственной собственности», — пояснил Устенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная Рада приняла закон № 7066 «О приватизации государственного имущества». Новый закон значительно упростит процедуру продажи гособъектов и заменит семь нормативно-правовых актов, регулирующих приватизацию. Документ предусматривает градацию объектов государственного имущества на крупные и малые. Первые будут продаваться с привлечением профессиональных советников, а вторые — на электронных площадках, таких как «Prozorro. Продажи». Оценщиков в процессе приватизации больше не будет, стоимость объектов будет определять рынок.

При доработке законопроекта в него внесли запрет к допуску на приватизацию покупателей из России, физическим и юридическим лицам, которые находятся под санкциями. Также не примут участие в конкурсах юрлица, данные о бенефициарных владельцах которых не раскрыты. Важным нововведением законопроекта стало усиление защиты прав инвесторов с возможностью применения международного арбитража и определение английского права договора по соглашению сторон.

Напомним, по данным министерства экономического развития и торговли Украины, сегодня в госсобственности находится около 3500 предприятий, большинство из которых неприбыльные. В правительстве рассчитывают, что приватизация позволит привести в госкомпании эффективного собственника, который будет развивать производство, закупать современное оборудование и сможет выплачивать работникам высокую зарплату. В планы по приватизации-2018 входит продажа дорогих и наиболее привлекательных для инвесторов предприятий — Центрэнерго, Турбоатом, шесть энергетических компаний (Запорожье-, Николаев-, Тернополь-, Харьков-, Хмельницк‑ и Черкассыоблэнерго), Аграрный фонд, Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины, три ТЭЦ (Николаевскую, Днепровскую и Херсонскую).

Ранее, 11 августа, руководитель Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров заявил, что ФГИ объявил аукционы по 147 объектам малой приватизации. Стартовая стоимость объектов составляет почти 70 млн гривен (2,5 млн долл). «Вся необходимая информация о лотах доступна в системе «Прозоро.Продажи», и каждый желающий может ознакомиться, как с уже выставленными на продажу объектами, так и с теми, которые загружены в базу данных», — сообщил Трубаров.

По его словам, до конца года будет выставлено на продажу еще 750 объектов малой приватизации.

«Первым лотом малой приватизации будет госпакет акций акционерного общества «Укрпапирпром» со стартовой ценой 12,3 млн гривен (451 тыс долл.). Первый аукцион состоится 30 августа», — добавил Трубаров.