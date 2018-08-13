Владимир, 13 августа, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Несостоявшийся кандидат в губернаторы Владимирской области Максим Шевченко, которого выдвинула КПРФ, пытается вернуться в предвыборную гонку через суд. 14 августа Владимирский областной суд рассмотрит заявление коммуниста об отмене постановления регионального избиркома, согласно которому кандидату отказано в регистрации, сообщила пресс-служба суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Шевченко

Максим Шевченко настаивает, что в процессе прохождения муниципального фильтра были нарушены его избирательные права.

По данным пресс-службы, Максим Шевченко просит изменить постановление избиркома и зарегистрировать его в качестве кандидата в губернаторы. Избирком уже предоставил возражение на иск. В частности, в нём указывается, что отказ в регистрации законен: Максим Шевченко якобы предоставил в избирком недостаточное количество достоверных подписей местных депутатов.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Владимирской области состоятся 9 сентября. Изначально в них планировали принять участие восемь кандидатов. Двое из них записали заявления об отказе участвовать в выборах, а третий — Максим Шевченко — не был зарегистрирован по итогам сбора подписей муниципальных депутатов.

Таким образом, пока на пост губернатора претендуют пять человек. Это представитель «Единой России» и действующий глава региона Светлана Орлова, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, справедливоросс Сергей Бирюков, кандидат от партии «Патриоты России» Сергей Глумов и Иван Алтухов (Коммунистическая партия социальной справедливости). Ранее Максим Шевченко подал заявление в Следственный комитет, в котором заявил, что на местных депутатов оказывается давление со стороны Светланы Орловой.