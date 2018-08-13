Калуга, 13 августа, 2018, 16:20 — ИА Регнум. В Калужской области необходимо активизировать работу по подготовке к началу учебного года. В частности, завершить капитальный ремонт в школах и разработать новые маршруты движения школьных автобусов. Об этом 13 августа заявил на заседании регионального правительства министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная доска

По словам Аникеева, в первую очередь надо позаботиться о своевременном завершении ремонта в учреждениях образования. Так, к концу августа в области отремонтируют 23 школы и три детских сада, откроют четыре новых автобусных маршрута и продлят 17 действующих. В новом учебном году на школьные маршруты выйдут 70 новых автобусов, которые заменят школьный транспорт, прослуживший более 10 лет. Всего в области разработали около двухсот маршрутов для школьных автобусов.

«Главная проблема на сегодняшний день — это дороги. Они должны быть в хорошем рабочем состоянии, чтобы мы могли пускать по ним школьный автобус. У нас полное взаимопонимание с главами администраций, которые постоянно работают в этом направлении», — заверил Александр Аникеев.

Он напомнил, что в 2018 году 1 сентября выпадает на субботу. В последние дни ходило много разговоров о том, что праздник первоклассников могут перенести на понедельник 3 сентября.

«День знаний пройдет 1 сентября. Это суббота. Мы не будем менять традиции, переносить на другие дни», — объявил калужский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, школьники Москвы в 2018 году начнут учиться 3 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Между тем, благотворительный фонд Константина Хабенского предложил российским школьникам поздравить учителей 1 сентября коллективным букетом цветов, а сэкономленные деньги передать на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.