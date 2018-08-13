Киев, 13 августа, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Украинский институт национальной памяти забил тревогу из-за изображений вождя Октябрьской революции Владимира Ленина и руководителя СССР Иосифа Сталина на водонапорной башне в городе Новгород-Северский Черниговской области, сообщает 13 августа «112 Украина».

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Согласно сообщению, на башне высоко над входом расположены изображения Ленина и Сталина в виде мозаики. Украинский институт национальной памяти пытался подговорить местные власти к избавлению от собственной истории, однако в городском совете ответили, что изображения не подпадают под закон о декоммунизации, так как не являются ни памятниками, ни памятными знаками.

Напомним, законы о декоммунизации были предложены главой института национальной памяти, бандеровцем Владимиром Вятровичем.