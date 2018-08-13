Бишкек, 13 августа, 2018, 16:02 — ИА Регнум. В январе-августе 2018 года фермеры и аграрии Киргизии в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 6» получили в коммерческих банках льготные кредиты на общую сумму свыше 4 млрд 852,7 млн сомов (более 4,75 млрд рублей). Об этом сегодня, 13 августа, сообщила пресс-служба министерства финансов.

(сс) Nastya Kvokka Фермерские орудия

Всего за этот период было выдано 10 636 кредитных займов. Из выделенных сумм на растениеводство направлено более 1,17 млрд сомов (около 1,15 млрд рублей), на животноводство — свыше 2,73 млрд сомов (около 2,68 млрд рублей), на переработку и услуги — более 950 млн сомов (931 млн рублей).

Больше всего денег по сельхозкредитам получили жители Чуйской области — 1978 займов на сумму свыше 1,47 млрд сомов (более 1,44 млрд рублей), Джалал-Абадской области — 2131 займ на более чем 840 млн сомов (более 824 млн рублей) и Ошской области — 1610 займов на сумму свыше 732 млн сомов (около 718 млн рублей).

Затем следуют Иссык-Кульская область — 1782 кредита на более чем 642 млн рублей (629 млн рублей), Таласская область — 1106 кредитов на сумму свыше 433 млн сомов (около 425 млн рублей) и Нарынская область — 1155 кредитов на более чем 451 млн сомов (свыше 442 млн рублей). Замыкает список Баткенская область — 874 кредита почти на 278 млн сомов (более 272 млн рублей).

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2017 году объем валового внутреннего продукта Киргизии составил около 521 млрд сомов (более 510,7 млрд рублей по текущему курсу).

При этом вклад сельскохозяйственной отрасли в экономику страны в этот период превысил 64,2 млрд сомов (около 63 млрд рублей) или 12,3% от ВВП Киргизии.