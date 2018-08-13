Чайковский, Пермский край, 13 августа, 2018, 16:01 — ИА Регнум. В Пермском крае избрана мера пресечения в отношении жительницы Чайковского, зарубившей топором свою 18-летнюю дочь. Суд удовлетворил ходатайство следователя и вынес решение о заключении женщины под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Топор

По версии силовиков, 8 августа 48-летняя женщина набросилась с топором на спящую дочь. Смертельные удары наносились из личной неприязни к девушке. Тело убитой девушки обнаружил старший брат.

Мать попыталась скрыться. Правоохранители задержали беглянку в Ижевске. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Информресурсы сообщают, что на допросах женщина не раскаялась в содеянном, более того, она заявила, что будь у неё еще дочери, то и их постигла бы та же участь. Соседи говорят о частых семейных ссорах. Жители дома шокированы исходом затянувшегося конфликта. Они и предположить не могли, что мать станет убийцей собственного ребёнка.