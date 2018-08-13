Санкт-Петербург, 13 августа, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Новые элементы системы приватности в социальной сети «ВКонтакте» помогут в случае судебных разбирательств опровергать обвинения в том, что информация «публично распространялась неограниченному кругу лиц», сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 13 августа, эксперт IT-рынка Андрей Рябых.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

Ранее представители социальной сети сообщили, что у пользователей появится возможность сделать свой профиль «полностью приватным, открытым только для друзей». Таким образом «ВКонтакте» намеревается защитить своих пользователей от «преследования за репосты», которое, по мнению представителей социальной сети, зачастую является избыточным.

Это разумное предложение. Оно позволит исключить обвинения в том, что информация «публично распространялась неограниченному кругу лиц». Ключевое слово здесь — «неограниченному». Пользователь сможет говорить, что всю информацию на его странице могли видеть лишь те, кто сам включил его в «друзья». Это будет существенной разницей.

Надо сказать, что «ВКонтакте» пытается найти баланс между интересами своих пользователей и требованиями государства, защитить своих пользователей в такой форме, чтобы не вступать с государством в прямой конфликт.

Предполагаю, что в ближайшее время мы услышим аналогичные заявления от представителей других платформ, от Яндекса до «Одноклассников». Telegram останется исключением, потому что, судя по тому, где Павел Дуров отчитывался об итогах ICO, базовой юрисдикцией его компании являются США.