Москва, 13 августа, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио главы Нижегородской области Глебом Никитиным. В ходе встречи обсуждалось социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Глеб Никитин

Никитин доложил, что рост ВРП на данный момент составил 3%, по итогам года этот показатель планируется сохранить за счет роста промышленности, повышения производительности труда, общеэкономических тенденций, которые меняются.

«Есть некоторые вещи, например, в том числе чемпионат мира, который тоже дал, безусловно, импульс экономике и стимул», — отметил руководитель области.

Заработная плата выросла на 6% в реальном исчислении, рост инвестиций в основной капитал по итогам полугодия составил 5%.

«В прошлом году было 2% по итогам года, а в 2016‑м было падение», — уточнил Никитин и добавил, что производительность труда выросла на 12%.

«Жилищное строительство. Здесь у нас произошел рост на 4,6%, то есть это больше, чем среднероссийский уровень, 103,8%. Мы планируем по итогам года ввести 1,35 млн квадратных метров жилья. Но здесь хотел бы отметить, чтобы просто было понимание по перспективам национального проекта: чтобы выйти на те показатели, которые есть в национальном проекте, нам надо выйти к 2024 году на 1,95 млн. То есть сейчас мы с Минстроем очень активно работаем по национальному проекту, и предложения свои даем, и будем на этот показатель выходить», — заверил врио главы Нижегородской области.

В числе важных факторов развития Никитин отметил рост несырьевого экспорта, в среднем по стране этот показатель составляет около 70%, в Нижегородской области — 52%.

«Что касается динамики, то по итогам прошлого и этого года она впечатляет, «низкую базу», видимо, отыгрываем, когда было падение в свое время. Сейчас рост составил 60% по экспорту в целом и 52% по несырьевому, неэнергетическому», — заметил Никитин.

Реальный рост денежных доходов населения — 0,8%, сообщил глава региона и добавил, что нельзя назвать эту цифру сильно впечатляющей.

«По прошлому году было падение, то есть мы вышли в плюс. Но в действующих ценах вообще рост 4,4%, если говорить не про реальный, а про номинальный уровень», — доложил Никитин.

«Зарплата действительно в номинале — рост 9%, реальная заработная плата выросла на 5,8%, то есть на 6%. Причём в социальной сфере, здравоохранении, образовании, в спортивных организациях она выросла больше: по статистике, тут 10, а то и 20,3%», — продолжил врио губернатора Нижегородской области. Президент поинтересовался, в каком сегменте рост — у начальства, у среднего персонала. Никитин заверил, что показатели майских указов выдерживаются по всем категориям работников.

Kremlin.ru Владимир Путин слушает Глеба Никитина

Также Никитин отметил, что область планирует снизить госдолг на 400 млн рублей в абсолютном значении, долговая нагрузка на бюджет снизится с 64% до 60%. Также глава региона сказал, что в настоящее время на обслуживание госдолга область тратит 5 млрд рублей ежегодно.

Кроме того, Никитин остановился на вопросе стабильного миграционного оттока, только из Нижнего Новгорода за два года уехало около 4 тыс. человек. По мнению врио губернатора, одной из основных причин оттока являются проблемы с общественными пространствами, то есть местами, «где люди социализируются».

«В свое время начат проект «Комфортная городская среда», мы активно участвуем: создали институт развития городской среды, специальный институт, который разрабатывает проекты общественных пространств. Четыре наших города оказались среди 80 победителей конкурса, который сейчас только что Минстрой проводил, по малым и историческим городам. Это второй результат по стране, то есть мы достаточно неплохо здесь выглядим. И сейчас, естественно, будем продолжать работу в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», — уверен Никитин. Он напомнил, что в декабре президент поддержал концепцию восстановления исторических центров.

«Я направил свои предложения в правительство, думаю, что было бы неплохо включить в федеральный проект «Жилье и городская среда» отдельный проект восстановления нескольких — такого пояса — российских городов и центров, чтобы они стали центром притяжения для туризма… В части туризма мы развиваем сейчас кластер Арзамас — Саров — Дивеево. То есть это Дивеевская обитель и Саровская обитель. Мы хотели бы создать туристический кластер, который включает в себя развитие транспортно-логистической сети, создание центра размещения туристов в Арзамасе, мультимодальный железнодорожный и автобусный маршрут, которые везёт туристов из Арзамаса в Дивеево», — поделился планами врио главы Нижегородской области. По этой программе область намерена вложить около 2,5 млрд рублей, но без поддержки федерального центра региону не обойтись.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущая встреча президента РФ и врио нижегородского губернатора состоялась в декабре 2017 года.

«Я уверен, что мы сможем при поддержке президента раскрыть наш потенциал. Мы обсуждали как раз вопрос специализации региона, развитие высокотехнологичных, инновационных и других секторов. Он выразил поддержку и этим идеям, и вообще обещал во всем поддерживать и помогать», — сказал по итогам встречи Никитин.