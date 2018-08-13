Киев, 13 августа, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Ограничить минимальную скорость интернета намерены на Украине, заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, сообщает 13 августа УНИАН.

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По его словам, правительство готовит законопроект, который позволит ограничить минимальную скорость интернета на уровне 30 Мбит/с. Ограничения будут действовать только для инфраструктуры, развиваемой за счет государства. Кубив отметил, что министерство экономического развития также планирует привлечь частных инвесторов для расширения доступа к широкополосному интернету. Планируется, что количество пользователей, подключенных к широкополосному интернету, увеличится с 5 до 19 млн человек.

Напомним, ранее несколько украинских городов вошли в рейтинг города с самым дешевым интернетом. Так, самый дешевый интернет оказался в Киеве, Днепропетровске, Львове и Сумах.