Москва, 13 августа, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта во время подготовительной репетиции объявил имена наставников музыкального шоу «Голос. 60+». Ими стали Леонид Агутин,Пелагея и Валерий Меладзе, имя четвёртого станет известно позже.

(сс) NikolayFrolochkin Микрофон

Леонид Агутин и Пелагея старожилы проекта, Валерий Меладзе пока отличился только в детском варианте конкурса. Будет ли «пожилой» проект так же популярен у зрителей, как и его собратья, станет ясно, когда появятся первые эфиры. По оценке организаторов, кастинги прошли крайне удачно.