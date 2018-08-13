Вильнюс, 13 августа, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Несмотря на провозглашения чиновниками увеличения благосостояния литовского населения, объявления статистики, согласно которой зарплаты жителей растут быстрее инфляции, а жизнь в целом улучшается, та же литовская государственная статистика фиксирует, что за чертой бедности живёт всё больше людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Антонио Даттило-Руббо. В бедности с кем не поведёшься. 1905

Согласно новейшим данным, которые сегодня, 13 августа, объявил департамент статистики Литвы, в 2017 году в стране за чертой бедности находилось 650 тыс. человек, что составляет 22,9% населения. Это на 1% больше, чем в 2016 году. Официальная черта бедности в Литве — 307 евро на одного человека или 644 евро на семью из двоих взрослых и двоих детей.

При этом бедность в провинции, малых городах, деревнях и сёлах — значительно отличается. За чертой бедности в городах проживает порядка 17,3% населения, а в деревнях — 34,4% жителей. По показателю риска жизни за чертой бедности Литва в Прибалтике занимает первое место, отрапортовал департамент статистики Литвы.