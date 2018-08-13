Киев, 13 августа, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Порядка 67% объектов социальной структуры на Украине подготовлено к отопительному сезону 2018−2019 годов, заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает 13 августа «112 Украина».

Josh Wedin Батарея отопления

По его словам, подготовка к отопительному сезону идет согласно плану. Речь идет о школах, больницах, детских садах, а также о теплоснабжающих предприятиях.

Напомним, на Украине более 70% теплосетей изношены, что приводит к потере 13−15% тепла. А в Киеве порядка 70% теплосетей служат больше 25 лет, что превышает максимальный срок их эксплуатации. Так, летом в столице Украины было выявлено 1,69 тыс. аварийных и гидравлических повреждений.