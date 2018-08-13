Берлин, 13 августа, 2018, 14:38 — ИА Регнум. В конце текущей недели президент России Владимир Путин проведёт встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как уточняется в сообщении на сайте правительства Германии, Меркель примет российского лидера 18 августа во дворце Мезеберг в Бранденбурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель и Владимир Путин

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«В ходе обсуждения акцент будет сделан на актуальных вопросах внешней политики», — говорится в сообщении.

Как уточнил пресс-секретарь федерального правительства Германии Штеффен Зайберт, в числе вероятных тем переговоров: двусторонние отношения, Сирия, Украина, энергетическое сотрудничество.

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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель прошла в Сочи 18 мая. В ходе переговоров политики обсудили вопросы развития российско-германских отношений и актуальную международную проблематику, включая войну в Сирии, ядерное соглашение с Ираном и строительство трубопровода «Северный поток — 2».

Добавим, что 20 июля главы двух государств провели телефонные переговоры. В беседе «затрагивались некоторые международные и региональные проблемы». Других подробностей о содержании переговоров в официальном сообщении Кремля не приводится.