Тегеран, 13 августа, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ирана представили новую баллистическую ракету, предназначенную для полета на короткие дистанции, сообщает 13 августа Geo TV.

Mohammad Hassanzadeh Иранская ракета

«Как и было обещано нашему народу, мы не пожалеем никаких усилий для увеличения нашей ракетной мощи, мы и дальше продолжим ее наращивать», — заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.

Напомним, после выхода США из ядерной сделки, а также наложения очередных санкций на Исламскую Республику, Тегеран принял решение продолжить свои исследования в области ракетостроения.