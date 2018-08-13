Калуга, 13 августа, 2018, 14:30 — ИА Регнум. В результате пожара в деревне Бели Дзержинского района Калужской области погиб мужчина. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела Су СК России Сергей Сергеев, 13 августа около 2 часов ночи загорелась баня частного домовладения.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия.

В результате пожара погиб мужчина 1938 года рождения. По предварительным данным, пожилой мужчина проживал в доме со своей женой. При осмотре сгоревшей бани, куда мужчина отправился вечером, была обнаружена печка и газовая горелка, с места происшествия изъяты образцы для исследования.

Для установления обстоятельств происшествия назначены пожаро-техническое и судебно-медицинское исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 2018 год начался для Калужской области чередой пожаров, повлекших гибель людей. Так, в городе Киров произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли 64-летняя мать и 34-летний сын. По предварительным данным, причиной возгорания послужила неисправность электропроводки.

Из-за включения в электросеть нескольких приборов одновременно произошёл пожар в дачном доме в садоводческом товариществе «Истье». В огне погибли две несовершеннолетние девочки.

При ликвидации пожаре в частном дома в деревне Беликово Сухиничского района обнаружены тела пожилых супругов — мужчины и женщины 1930 года рождения. Дом загорелся около в 8 часов утра 12 февраля. На момент приезда спасателей дом был закрыт изнутри. В помещении было установлено газовое отопительное оборудование.

В деревне семеновское Износковского района загорелся частный бревенчатый жилой дом. Соседи вызвали пожарную службу, но было поздно — дом сгорел до основания фундамента. На месте происшествия обнаружено тело 67-летней пенсионерки. По словам соседей, женщина отапливала дом дровяной печкой и электрическим отопительным прибором.

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