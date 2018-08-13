Мадрид, 13 августа, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак отказался от перехода в лондонский «Челси» за €100 млн. Об этом 13 августа сообщает The Times.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

По информации издания, Облак ответил лондонскому клубу отказом, поскольку «Атлетико» будет выступать в Лиге чемпионов в сезоне 2018/19. Тогда как «Челси» примет участие во втором по значимости европейском турнире — Лиге Европы.

Отмечается, что «Челси» был готов активировать прописанную в контракте Облака опцию выкупа за €100 млн.

Напомним, бельгийский голкипер «Челси» Тибо Куртуа покинул клуб и перешёл в мадридский «Реал». Вместо него рассматривалась кандидатура Облака. Однако в конечном итоге команду пополнил испанский вратарь Кепа Аррисабалага, выступавший за «Атлетик» из Бильбао.

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