Пекин, 13 августа, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Власти Китая отвергли обвинения в задержании 1 млн уйгуров в Синьцзяне, сообщает 13 августа Reuters.

Уйгурская семья

Обвинения были выдвинуты правозащитниками ООН, по мнению которых, уйгуры могут проживать в лагерях для интернированных. По слова представителей Пекина, власти защищают правы и свободы любых народностей Китая.

Напомним, на территории Китая проживает порядка 10 млн уйгуров, исповедующих ислам. Большая их часть расположена в провинции Синьцзян, подобное компактное проживание вызывает беспокойство Пекина, вызванное регулярные акциями протеста в регионе.