Челябинск, 13 августа, 2018, 14:16 — ИА Регнум. В Челябинске ранее судимый за посягательство на половую неприкосновенность несовершеннолетнего Владимир М. снова отправится в места лишения свободы. Областной суд приговорил его к 17 годам и 2 месяцам особого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Николай Ярошенко. Заключённый. 1878

Из мест лишения свободы гражданин вышел в июне 2015 года. А 2 августа 2017-го снова пошёл по криминальной дорожке. У девушки выхватил сумку с документами, в том числе с паспортом, а затем надругался над девочкой.

В суде гражданин отрицал, что совершал какие-либо действия против девочки. Тем не менее суд признал его виновным. Также приговор оглашён за похищение паспорта и за грабёж. В общей сложности ему назначено 17 лет и 2 месяца колонии особого режима.

Кроме того, ему назначено амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра. А в течение 10 лет суд запретил ему заниматься любой деятельностью, связанной в работой с детьми.