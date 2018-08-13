Ташкент, 13 августа, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов поручил ввести ограничения по времени на продажу алкогольной продукции, сообщает 13 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на источник в правительстве.

Жан Беро. Любитель абсента (Пьяница)

Правительственным решением планируется ввести запрет на продажу алкогольной продукции в магазинах розничной торговли с 21:00, в местах общественного питания — с 23:00. Документ направлен на снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого производители пива, водки и табачных изделий обязаны выплачивать отчисления в Фонд развития физической культуры и спорта.