Киев, 13 августа, 2018, 13:40 — ИА Регнум. «Украинские железные дороги» (УЖД) получат 54 вагона от Крюковского вагоностроительного завода, сообщает 13 августа УНИАН.

Bilden tagen av Fredrik Tellerup Вагон купе

Согласно сообщению. общая сумма контракта составляет более 1,5 млрд гривен ($55 млн). Будут поставлены 20 спальных вагонов-купе, 11 вагонов-купе с местом для начальника поезда и два вагона-купе для международных перевозок.

Отмечается, что УЖД и раньше сотрудничало с Крюковским заводом: в 2017 году предприятие поставило УЖД 50 пассажирских вагонов. При этом в 2018 году завод жаловался, что УЖД затягивают подписание контракта.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина в течение пяти лет откажется от плацкартных вагонов.