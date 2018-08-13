Ярославль, 13 августа, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Адвокат главы администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля говорит, что закон не содержит запрета на работу с судимостью на муниципальной должности. Об этом адвокат Константин Трапаидзе рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Кунцевский суд Москвы приговорил Георгия Гудыму к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение двух лет.

Ни закон об общих принципах местного самоуправления, ни нормативные акты города Ярославля не содержат прямого запрета на замещения должности главы района. Также Гудыме приговором суда не назначено дополнительное наказание в виде лишение права занимать определённые должности. Таким образом, назначение Георгия Гудымы на должности главы районов не является нарушением ни федерального законодательства, ни местного», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель коллегии адвокатов Москвы «Вашъ Юридический поверенный» Константин Трапаидзе.

Как объяснил адвокат, запрет на работу с судимостью относится к должностям государственной службы и выборным должностям. То есть речь идет о чиновниках федеральных органов власти или региона. Местное самоуправление регулируется отдельным законодательством. В законе о муниципальной службе прямого запрета занимать должности людям с судимостями нет.

Адвокат считает, что препятствием для исполнения обязанностей является либо ограничение решением суда занимать муниципальные должности, либо нахождение в местах лишения свободы.