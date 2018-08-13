Рим, 13 августа, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Наказание за использование смартфонов за рулем должно быть ужесточено, вплоть до лишения прав, заявил министр транспорта и инфраструктуры правительства Италии Данило Тонинелли, сообщает Il Fatto Quotidiano в понедельник, 13 августа.

(сс) Alexandre Boucher Болтовня по телефону

В 2017 году, по данным национальной службы статистики, за использование телефонов без гарнитуры были выписаны 150 тысяч штрафов, добавил министр.

Статистики отметили, что число ДТП, происшедших из-за отвлечения внимания водителей на разговоры по телефону, отправку сообщений и иные формы использования смартфонов, растет с каждым годом в геометрической прогрессии.

Тонинелли также отметил, что само по себе ужесточение наказания не будет эффективным, если не изменится отношение граждан к этой проблеме.