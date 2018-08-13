Москва, 13 августа, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Введение «Индекса городского развития», безусловно, сделает оценку развития городов более объективной, считает директор по продукту оператора фискальных данных OFD Владимир Акимов.

OiMax Городская среда

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Минэкономразвития РФ собирается предложить новую систему для оценки развития российских городов. «Индекс городского развития» может быть принят в качестве инструмента для определения проблем и приоритетных задач в развитии всех типов городов страны.

Ведь чем выше прозрачность и понятность оценки результата, тем эффективнее деятельность. Легко можно понять, какие участки «проваливаются». Сравнить себя с соседом и с лучшим по рынку. Понять, куда в первую очередь инвестировать ресурсы.

А для внешних наблюдателей рейтинг — это в том числе призыв к действию. Мы ведь всегда хотим поехать в отель, где больше звезд. При этом важно понимать, что хорошую идею может погубить плохая реализация.

Ситуация постепенно меняется, но неоднородно. Хорошим примером может служить цифровизация в ритейле в целом, в том числе реформа 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», которую проводит ФНС, маркировка и прослеживаемость движения товара.

Цифровизация обеспечила рекордный — на 32% — рост налоговых поступлений в бюджет за последние пять лет. В этом есть и вклад перехода ритейла на новый порядок работы с ККТ.

Оперативный сбор и обработка данных, их аналитика, которые стали возможны при переходе на онлайн-кассы, позволяют выявлять риски, находить новые точки роста, эффективно контролировать развитие бизнеса любого масштаба и сокращать издержки.

Напомним, оценивать населённые пункты в министерстве планируют по трём основным показателям: по экономическому развитию, по развитию человеческого капитала и по «комфортности среды».

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа председатель совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Андрей Турчак («Единая Россия») заявил, что в совете намерены составить рейтинг российских регионов по уровню цифровизации экономики.