Луганск, 13 августа, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Угольные предприятия, оставленные Украиной, теперь работают стабильно, заявил глава федерации профсоюзов Луганской Народной Республики (ЛНР) ОлегАкимов, сообщает 13 августа «Луганский информационный центр».

Вагоны с углем

По его словам, во время гражданской войны в Донбассе судьба почти 40 тыс. человек была под вопросом — это рабочие предприятий «Краснодонуголь», «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит». Компания ДТЭК, владеющая предприятиями, отказалась выплачивать людям зарплаты.

В итоге республика смогла поставить на ноги все шахты — ни одна из них не закрылась, подчеркнул Акимов.

Напомним, ранее в ЛНР поступило предложение продлить полномочия главы республики и депутатов народного совета.