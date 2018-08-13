Кум, Иран, 13 августа, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Диалог национального единства индонезийской нации состоялся в городе Кум, Иран, сообщает МИД Индонезии.

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«Национальный диалог важен, чтобы напомнить Индонезии о духе единства нации, особенно для тех, кто долгое время живет за границей, в том числе в Иране. Продолжая поддерживать национальные ценности и единство Индонезии, можно преодолеть все вызовы и угрозы, стоящие перед нацией», — заявил посол Индонезии в Иране Октавино Алимуддин на открытии мероприятия, посвященного индонезийскому единству, осознанию социальной справедливости, в Международном университете Имама Хомейни.

Посол настоятельно призвал жителей Индонезии в городе Кум, особенно тех, кто зарегистрирован в качестве избирателей, принять участие в голосовании на предстоящих президентских выборах в апреле 2019 года.

Кум — крупнейший образовательный город в Иране, расположенный примерно в 156 км к юго-западу от Тегерана, столицы Ирана. В городе проживают около 250 индонезийских граждан, в основном студентов.