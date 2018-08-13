Москва, 13 августа, 2018, 13:22 — ИА Регнум. В РФ наблюдается очень серьёзная разница между официальной инфляцией и той, с которой жители страны сталкиваются в магазинах, уверен экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что российский рубль ослаб после того, как власти США объявили о новых санкциях против РФ, и предположившего, что такое ослабление может привести к разогреву инфляции.

ИА REGNUM Инфляция

«Если курсовые соотношения сохранятся, то вклад в инфляцию мы оцениваем порядка 0,5%», — сказал Силуанов.

По мнению Хестанова, это типичная ситуация, при которой за ослаблением рубля следует рост цен.

«Он прав, — сказал экономист. — Около трети потребительской корзины среднестатистического гражданина РФ — это импорт. Причем речь идёт не обязательно об импортных товарах как таковых. Это может быть упаковка, оборудование, расходные компоненты той продукции, которая продается как произведенная в РФ. Во множестве товаров, которые мы считаем российскими, этот компонент присутствует. В той же российской сельхозпродукции примерно 6% — это импортная компонента».

Несколько сложнее дело обстоит с показателями инфляции, так как, по мнению Хестанова, в РФ наблюдается большая разница между официальной инфляцией и реальной.

«Если сравнить цифры статистических ведомств с ценами в магазинах, можно выявить довольно существенную разницу, — пояснил экономист. — Причём временами очень существенную. Причина в том, что во всех странах эти ведомства не заинтересованы в росте инфляции, так как приходится индексировать пенсии, пособия и так далее».

Чтобы обеспечить себе хорошую статистику, чиновники, как объяснил Хестанов, применяют очень простой приём.

«Как измеряется инфляция? Методика проста. Выбирается потребительская корзина, сравнивается её нынешняя стоимость с той, что была год назад, — сказал он. — Но лукавство в том, что положить в эту корзину. В РФ в потребительской корзине присутствует, например, «пальто мужское зимнее на вате». Вы много видели находящихся на свободе мужчин, которые пользуются этим предметом? Мягко говоря, не очень. И потребительская корзина составляется именно таким образом — чтобы там присутствовали товары, которые дорожают медленно. Из-за этого почти всегда наблюдается разница между реальной инфляцией в магазине и инфляцией, которую фиксируют статведомства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению министра финансов РФ Антона Силуанова ослабление российского рубля после заявлений о возможных новых санкций США в отношении РФ может привести к росту инфляции в стране на 0,5%.

Кроме того, министр признал, что российский рубль действительно ослаб примерно на 4% после того, как власти США объявили о новых санкциях против России. По его мнению, такое ослабление чревато разогревом инфляции, которая сейчас в РФ находится на очень низком уровне.