Афины , 13 августа, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Жителей греческого острова Эвбея начали эвакуировать из-за крупных лесных пожаров. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники.

(сс) skeeze Лесной пожар

«Около 500 человек из местных деревень … эвакуированы в качестве меры предосторожности», — передает вещатель.

Ранее глава региона Континентальная Греция Костас Бакояннис на своей странице в Facebook написал, что в одном из муниципалитетов греческого острова Эвбея из-за лесных пожаров было объявлено чрезвычайное положение (ЧП).

По его словам, режим ЧП был объявлен в муниципалитете Дирфион-Мессапион.

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