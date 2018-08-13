Махачкала, 13 августа, 2018, 13:03 — ИА Регнум. В Дагестане начата проверка прокуратуры по факту отравления воспитанников детского лагеря в Шамильском районе. С диагнозом «пищевое отравление» были госпитализированы всего 65 человек. Из них 61 ребенок, еще четверо взрослых, в том числе повар, охранник и два воспитателя.

Cenya Glova Детская столовая

Все они доставлены в Шамильскую районную больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщили ИА REGNUM 13 августа в пресс-службе минздрава республики. По предварительным данным расследования, «имеет место реализация пищевого пути передачи инфекции», сообщили в ведомстве.

Для оказания помощи местным врачам в районную больницу прибыла бригада медиков из республиканского центра инфекционных болезней. Кроме того, в район ЧП выехали специалисты минздрава РД во главе с первым заместителем министра Фейзулахом Габибулаевым, которые окажут на месте организационно-методическую помощь.