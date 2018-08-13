Шадринск, Курганская область, 13 августа, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Стала известна судьба ещё двух участниц нападения на школу №15 города Шадринска Курганской области в марте 2018 года. По решению суда Шадринского районного суда, родственница ученицы, открывшей стрельбу по одноклассникам из пневматического пистолета, тоже будет на два года отправлена в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Geoffrey Fairchild Стрельба

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Как уточнила пресс-секретарь суда Ольга Панькова, третья участница инцидента в спецучреждение направлена не будет. Добавим, судебные заседания состоялись в конце прошлой недели.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженное нападение в школе в курганском городе Шадринске было совершено 21 марта 2018 года. Ученица седьмого класса школы №15 во время урока расстреляла семерых одноклассников из травматического пистолета. К счастью, школьники отделались синяками и ссадинами. В инциденте на стороне стрелявшей приняли участие ещё две девочки: двоюродная сестра и одноклассница. В отношении них были возбуждены административные дела.

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Добавим, что комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шадринска ходатайствовала перед судом о помещении всех трёх девочек в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 8 августа суд принял решение поместить стрелявшую в своих одноклассников девочку в специальное учреждение закрытого типа сроком на два года.