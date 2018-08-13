Санкт-Петербург, 13 августа, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Предложение автостраховщиков ограничить пятью днями срок обращения по выплате за ОСАГО — характерный пример желания страховщиков зарабатывать на автомобилистах нечистоплотными методами, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 13 августа, член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга Александр Холодов.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Российский союз автостраховщиков обратился в Министерство финансов с инициативой ограничить пятью днями срок обращения по выплате за ОСАГО в целях «борьбы с автоюристами», которые в некоторых случаях заявляют об убытке спустя долгое время после ДТП, осложняя страховым компаниям возможность разобраться в ситуации.

Это называется — «с больной головы на здоровую». Автостраховщики раскручивают миф, согласно которому все люди — жулики, зачем-то ждут долгое время и только после этого предъявляют иск.

Если ДТП оформляется по европротоколу, то таких ситуаций не может возникать в принципе, потому что правила обязывают сообщить в страховую компанию в течение тех же самых пяти дней.

Если же авария оформляется в ГИБДД, то непонятно, причем тут автомобилисты. Такие ситуации могут возникать только в случае сомнения в том, кто виновен в ДТП, и длительном разбирательстве. Оно может продолжаться больше года. В течение этого периода никаких выплат получить невозможно. И кто же будет не чинить свою машину в течение года?

Проблему можно было бы решить, если бы в страховые компании можно было обращаться с неполным набором документов, чтобы они просто могли зафиксировать ущерб. Тогда бы к ним никто и не приходил через год.

Но страховым компаниям понравилось зарабатывать на водителях, да еще и не по одному разу. Виновные в ДТП должны сообщать об этом в свою страховую, но часто забывают об этом. А страховая «вешает» на них этот долг и вводит повышающий коэффициент. То есть один раз деньги взяли за саму страховку, второй раз — за штраф, третий — когда повысили коэффициент. Отличный бизнес. Но вообще-то это называется жульничеством.