Анкара, 13 августа, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Турции арестовали за прошедшую неделю 312 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 13 августа Anadolu.

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ФЕТО считается в Турции террористической организацией, а ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота, произошедшей в июле 2016 года.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена неудачная попытка военного переворота, в ходе подавления которого погибли 250 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.