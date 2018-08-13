Киев, 13 августа, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Эксперт Валерий Бебик предложил Киеву проложить между Черным и Азовским морями украинский морской канал, который создаст конкуренцию Керченскому проливу и позволит Украине зарабатывать деньги на транзите. Об этом Бебик заявил 13 августа в эфире телеканала «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отдать концы, Украина

«В свое время Суэцкий канал значительно сократил термин прохода кораблей вокруг Африки. Надо провести свой Суэцкий канал из Азовского моря в Черное море. Таким образом, украинские корабли не будут зависимы от Крымского моста, который ограничил прохождение многотоннажных кораблей в наши порты, в Мариуполь. По этому каналу смогут заходить корабли НАТО в рамках совместных учений», — сказал Бебик.

По его словам, будущий канал может пройти по территории Запорожской и Херсонской областей.

«Нужно взять целевой кредит в Европейском союзе, в Международном валютном фонде. Канал — это же не бесплатная дорога. Корабли, которые проходят через Панамский канал, через Суэцкий канал платят деньги. В бюджеты стран идут большие деньги», — добавил Бебик.

При этом он призвал украинскую дипломатию уговорить Турцию заблокировать Дарданеллы для прохода российских кораблей.

«Военных сил для морской войны у нас нет ни на Черном море, ни на Азовском море… Украине нужно работать с Турцией, которая контролирует Дарданеллы. Украинская дипломатия должна работать с Турецкой Республикой, чтобы российские корабли там не проходили. Эрдоган хочет восстановить Османскую империю. Ему это не очень удается, поскольку лира упала в три раза и пошли торговые войны. Он чрезмерно радикализировал исламский фактор в политике… Вы посмотрите, как поменялась позиция Вселенского патриарха», — подытожил Бебик.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа во время посещения Донбасса секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поручил усилить военно-морское присутствие в Азово-Черноморском регионе для адекватного противодействия российской экспансии в регионе.