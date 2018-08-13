Тамбов, 13 августа, 2018, 12:29 — ИА Регнум. В райцентре Рассказово Тамбовской области впервые за 30 лет строится новая школа. Она рассчитана на 900 учеников, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Строительные работы и монтаж оборудования будут завершены к концу этого года.

Tambov.gov.ru Строительство школы в Рассказово

Строительство новых школ в регионе осуществляется в рамках реализации программы «Содействие созданию в Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016−2025 гг.».

«Мы открываем новые школы определенной направленности как ресурсные площадки инженерно-технологического образования», — подчеркнул губернатор Александр Никитин, отметив, что именно такая школа в скором времени появится в городе Рассказово.

Региональные власти напоминают, что в течение последних тридцати лет в Рассказово не строили новых школ, поэтому появление данного учебного заведения — событие для города особое. Трехэтажное здание новой школы на 900 мест возводится в микрорайоне «Арженка». Учебное заведение получило название «Школа — Центр современных индустриальных технологий». Оно состоит из четырех модулей, в каждом из которых будут располагаться профильные центры.

Строительство школы началось в 2017 году. На эти цели выделено 845,5 млн рублей. Половина суммы — 415 млн рублей — средства федерального бюджета. Остальные 430,5 млн рублей — средства бюджета Тамбовской области.

Как сообщили в управлении образования и науки области, сейчас в школе ведется внутренняя отделка помещений. К работам привлечено порядка 400 мастеров. Стены корпусов полностью готовы под покраску, санитарные узлы уже отделаны керамической плиткой. В части помещений рабочие приступили к монтажу потолков, полов и установке дверей. Завершается закупка современного учебно-лабораторного, компьютерного оборудования и школьной мебели. Руководство школы формирует педагогический коллектив, занимается повышением квалификации будущих педагогов.

Новые образовательные программы в школе будут реализованы совместно с индустриальным техникумом, Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина и Тамбовским государственным техническим университетом.

Для укрепления здоровья учащихся в школе будет работать спортивный комплекс, включающий в себя два спортивных зала, тренажерный зал и три снарядных зала. Также будет создан информационно-библиотечный центр с читальным залом, книгохранилищем, абонентской выдачей книг, пресс-центром и медиатекой.

«Школа — Центр современных индустриальных технологий» предоставит учащимся возможность выбора образовательных площадок, гибкого дополнительного образования. В регионе подчёркивают, что такой подход сформирует у ребят лидерские качества, поможет им в будущем реализовывать проекты в сфере инновационных производств, территориального развития.

Строительные работы и монтаж учебно-лабораторного оборудования будут полностью завершены в декабре 2018 года. Но уже с 15 ноября откроется электронная запись на прием в новую школу.