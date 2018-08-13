Тула, 13 августа, 2018, 12:26 — ИА Регнум. В Туле 19 человек заболели кишечной инфекцией, поев в кафе «Тарелка», которое находится в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова. Как сообщила 13 августа пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в еде, приготовленной в кафе, нашли возбудителя инфекции — бактерию сальмонеллу. Причиной отравления стало несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

Фернан Lungren. Кафе. 1882

В кафе было проведено эпидемиологическое расследование, в результате которого специалисты управления нашли многочисленные нарушения санитарного законодательства. Всего по найденным нарушениях возбудили четыре дела об административных нарушениях. Сейчас работа кафе приостановлена на 90 суток.

«Очаг локализован, случаев вторичного распространения не зарегистрировано. В настоящее время состояние заболевших удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что ранее сообщалось о восьми пострадавших.