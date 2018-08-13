Москва, 13 августа, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Skoda подняла в России цену нового универсала Octavia Combi на 24−28 тыс. рублей в зависимости от варианта комплектации. Об этом 13 августа сообщило агентство «Автостат».

(сс) M 93 «Dein Nordrhein-Westfalen“ Skoda Octavia Combi

Новая Octavia Combi в варианте Active обойдётся покупателю в 1 млн 336 тыс. рублей. За эти деньги он получит автомобиль с 1,6-литровым мотором, мощность которого составляет 110 л.с. Отмечается, что максимальная стоимость автомобиля осталась прежней — на уровне 1 млн 870 тыс. рублей (вариант Style).

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с января по июль 2018 года Skoda удалось продать в России 42 955 машин. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объём продаж увеличился на 26%.