Тамбов, 13 августа, 2018, 12:24 — ИА Регнум. В Тамбове управление Роспотребнадзора не рекомендовало купаться на восьми городских пляжах. Как сообщила 13 августа пресс-служба администрации города, речь идет о нескольких пляжах на реке Цна, а также акваториях карьера «Ласковский».

Александр Дейнека. Мальчики, выбегающие из воды. 1930-1935

В число пляжей, где вода не отвечает гигиеническим нормативам, попали места для купания в Цне на Рассказовском шоссе, а также в районе МНТК «Микрохирургия глаза». Кроме того, сотрудники управления не рекомендовали купаться в карьере «Ласковский» около парка Победы и на пляже со стороны Никифоровской улицы.

«В связи с тем, что качество воды указанных водных объектов не соответствует требованиям санитарного законодательства, управление не рекомендует использовать указанные зоны рекреации для купания», — говорится в сообщении мэрии.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, под запрет попало купание и на некоторых пляжах в области. Так, вода не отвечает требованиям безопасности в реке Мошляйка в селе Тулиновка Тамбовского района и в реке Пурсовка в Кирсанове.