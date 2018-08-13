Москва, 13 августа, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Колбасу с минимальным содержанием мяса действительно не стоит называть колбасой, однако решать такие вопросы должны не депутаты, а сотрудники Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Колбаса

Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») предложил ввести запрет называть «колбасой» продукты, в которых содержится менее 50% мяса. Такие товары должны носить название «имитации колбасного изделия», уверен депутат. Кроме того, производитель также должен указывать на товаре последствия для организма от его употребления, пишут РИА Новости.

«Проблема качества продукции и продуктов питания сегодня весьма актуальна — такие вопросы уже поднимались применительно к молоку и натуральным сокам, сливочному маслу», — соглашается Емельянов.

По его словам, сегодня граждане, приобретая сливочное масло или сок, могут на самом деле получить продукт из порошка или дополнительных масел, которые не имеют отношения к натуральному продукту. Депутат уверен, что такую же норму можно было ввести и по отношению к мясным изделиям, но название продукта должно быть другим.

«Имитация колбасой продукции — это слишком жёстко. Но колбаса и колбасный продукт, по аналогии с молоком и молочным продуктом, вполне подходит. Другое дело, насколько это законодательные вопросы — такими вопросами должны заниматься Роспотребнадзор и правительство», — уверен Емельянов.