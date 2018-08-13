Москва, 13 августа, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Баррель нефти вернулся 10 августа к котировкам до $73 за бочку. Прирост добычи нефти в России (на 260 тыс. баррелей в сутки), количества буровых на полях США и запасов в их хранилищах, а также проблемы на Ближнем Востоке (а когда их не было?) и Венесуэле поддерживают стоимость нефти на уровне $72−74, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Эшфорд» Роберт Алоян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Как можно отметить на внешней повестке дня — июльское ослабление пакта ОПЕК+ привело к росту добычи нефти у традиционных стран-экспортеров, но не все смогли им воспользоваться. Венесуэла и Саудовская Аравия имеют проблемы, напрямую не связанные с продажей углеводородов, но влияющие на предложение на мировых рынках. Как итог, участники мирового рынка опасаются дальнейшего снижения предложения свободных объемов нефти и закладывают небольшую премию к покупке.

«Котировки по стоимости нефти 13 августа к концу дня ожидаются на уровне $73,50 за баррель. Слабый прирост обеспечивает уровень цен на комфортном для экспортеров уровне и некоторую стабильность для потребителей, что позволяет прогнозировать слабые изменения и на 14 августа», — считает Алоян.

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