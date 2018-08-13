Киев, 13 августа, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Закон о национальной безопасности, принятый на Украине, одобрили все ее «партнеры» по НАТО, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 13 августа «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, «чрезвычайно высокую оценку» дали новому украинскому закону члены НАТО.

Напомним, закон «О национальной безопасности Украины» вступил в силу 8 июля. Закон определяет, что нацгвардия Украины в военное время должна подчиняться командованию ВСУ.

Также закон разделяет должности главы генштаба и главнокомандующего ВСУ. Помимо этого, министр обороны и его заместители теперь будут набираться из гражданских лиц.

Новый статус также получила служба безопасности Украины (СБУ) — теперь она официально должна ловить шпионов, бороться с «сепаратистами» и защищать «государственную целостность Украины».