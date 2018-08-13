Челябинск, 13 августа, 2018, 12:06 — ИА Регнум. В Челябинске Тракторозаводский районный суд вынес приговор гражданину, по вине которого погибли четыре человека. Его признали виновным в нарушении Правил дорожного движения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпроккуратуре.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Всё произошло 2 февраля. Гражданин выехал на встречную полосу и допустил столкновение с другим автомобилем, ехавшим ему навстречу. Четыре человека погибли. Ещё двое получили травмы, но выжили.

Оказалось, что на задней оси колёс у него резина была не шипована. Подсудимый признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. В связи с этим его дело рассмотрели в особом порядке, что и дало ему возможность получить мягкий приговор. За гибель четверых человек он отправлен в колонию общего режима всего на три года.