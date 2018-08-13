Ярославль, 13 августа, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Экс-депутат муниципалитета Ярославля и экс-руководитель регионального отделения партии «Яблоко», адвокат Владимир Зубков пойдет под суд за покушение на мошенничество в особо крупном размере, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ему вменяется четыре эпизода преступлений: два — «покушение на мошенничество в особо крупном размере» и два — «фальсификация доказательства по гражданскому делу».

Как сообщает издание «ЯрНьюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в отношении Владимира Зубкова избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, в 2011 году Зубков являлся защитником обвиняемого по уголовному делу. Фактически за оказанные услуги он получил от родственников подзащитного около полутора миллионов рублей в рамках заключенного соглашения. Расписку в получении денежных средств Зубков не давал, ссылаясь на личные доверительные отношения.

Но уже в 2015 году он представил в гражданском процессе сфальсифицированные документы, чтобы истребовать со своего бывшего клиента эту же сумму, несмотря на то, что его работа уже полностью была оплачена ранее.

Кроме того, как сообщают источники в правоохранительных органах, в 2012 году в ходе предвыборной кампании в муниципалитет города Ярославля Владимир Зубков как председатель партии «Яблоко» и руководитель предвыборного штаба партии получил от некоего гражданина 4 миллиона рублей за помощь в избрании. Но при подготовке документов была допущена техническая ошибка, в результате которой регистрация кандидата не состоялась. Тогда он потребовал возврата денежных средств, но Владимир Зубков вместо денег передал в счет долга свою квартиру. Юридически сделка была оформлена как договор купли-продажи. В ноябре 2015 года Зубков обратился в суд с иском к несостоявшемуся депутату и потребовал от него вернуть деньги за квартиру. При этом он также представил в судебное заседание сфальсифицированные доказательства.

Сейчас дело сейчас передано в суд. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение.