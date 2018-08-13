Чехов, Московская область, 13 августа, 2018, 11:55 — ИА Регнум. В Московской области сотрудники полиции пресекли деятельность цеха по производству контрафактного газированного напитка под видом известного бренда, сообщила 13 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

congerdesign Газировка

По ее словам, производство располагалось в промзоне городского округа Чехов. В момент появления полицейских в цехе находились 15 человек из стран ближнего зарубежья.

Читайте также: В Адыгее закрыли подпольный цех поддельного алкоголя

В ходе осмотра сотрудники полиции изъяли 25 тыс. двухлитровых бутылок с готовой продукцией, конвейерную линию, а также оборудование для нанесения логотипов. Общий ущерб правообладателю превысил два миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» УК РФ. Деятельность цеха пресечена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Подмосковье сотрудники полиции ликвидировали нелегальный цех по пошиву контрафактной продукции, на котором незаконно работали 59 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии.

Читайте также: В Подмосковье ликвидирован швейный цех с 59 нелегальными мигрантами