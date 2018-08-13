Екатеринбург, 13 августа, 2018, 11:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге во время пожара в деревянном шестиквартирном доме по улице Проезжей погиб мужчина, а его несовершеннолетние дети с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Джон Кольер. Пожар (фрагмент)

По данным фактам надзорное ведомство организовало проверку. Установлено, что семья, в которой пострадали дети, считается благополучной. Также устанавливаются причины возгорания. По итогам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Пожар произошёл в ночь на 13 августа. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что возгорание возникло на площади 100 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано пять единиц техники. В ведомстве отметили, что самостоятельно из дома вышли 12 человек, а ещё шестерых, в том числе пятерых детей эвакуировали из горящего дома спасатели.