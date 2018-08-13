Кондопога, Карелия, 13 августа, 2018, 11:49 — ИА Регнум. В поджоге деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в карельском городе Кондопога заподозрили подростка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

МЧС по Карелии Пожар в деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в карельском городе Кондопога

«В поджоге подозревается 15-летний школьник, — сказал источник. — У него психические отклонения».

По словам источника, подросток объяснил свои действия тем, что хотел прославиться на весь мир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа в городе Кондопога в старинной церкви произошел пожар. Сотрудники специальных служб, прибывшие на место ЧП, ликвидировали возгорание.

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