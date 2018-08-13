Подростка подозревают в поджоге старинной церкви в Карелии
Кондопога, Карелия, 13 августа, 2018, 11:49 — ИА Регнум. В поджоге деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в карельском городе Кондопога заподозрили подростка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
МЧС по Карелии
Пожар в деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в карельском городе Кондопога
«В поджоге подозревается 15-летний школьник, — сказал источник. — У него психические отклонения».
По словам источника, подросток объяснил свои действия тем, что хотел прославиться на весь мир.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа в городе Кондопога в старинной церкви произошел пожар. Сотрудники специальных служб, прибывшие на место ЧП, ликвидировали возгорание.
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